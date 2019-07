Experts waarschuwen: “Steek geen ijsjes in je vagina”

Alle middelen zijn goed om af te koelen tijdens deze hittegolf. Of toch bijna. Dokters merken een gevaarlijke trend op: vrouwen die waterijsjes in hun vagina steken op zoek naar koelte.

Europese landen zijn deze hoge temperaturen niet gewoon, dus om af te koene doen mensen soms de gekste dingen.

Gevoelige huid







Zo zouden sommige vrouwen waterijsjes in hun vagina steken. Metro UK polsten bij enkele experten naar wat de risico’s zijn van dit originele hulpmiddel tegen de hitte.

“De vagina bestaat uit heel gevoelige huid. Wanneer je er voorwerpen in stopt, kunnen die infecties, irritaties en wonden veroorzaken. Je steekt dus best helemaal niets in je vrouwelijk geslachtsdeel, en al helemaal geen bevroren ijsjes. De suiker kan de pH-waarde van je vagina in de war brengen”, legt dokter Sarah Welsh uit.

Katoenen ondergoed

Gynaecoloog Shree Datta vult haar aan: “Als je daar beneden wil afkoelen, draag dan liever licht, katoenen ondergoed dat niet aanspant. Een koude douche nemen (zonder je vagina vanbinnen te wassen, en genoeg water drinken zal moeten volstaan”, aldus de specialist.

Laat je vagina dus met rust!