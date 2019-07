Cool! Er bestaan nu koelelementen voor je zweetboobies

Warm he? Ja, dat weten we nu wel. Het zweet gutst van onze lichamen en voor de vrouwen met de iets grovere buste komt daar nog een ‘probleem’ bij: zweet ter hoogte van de borstpartij. Maar daar is nu een oplossing voor in de vorm van koelelementen voor in je bh, die dus je borsten (en de rest van je lijf) koel houden én ervoor zorgen dat je niet zo hard zweet.

De ‘Bra Coolers’ gaan het internet over via LADBible en zorgt voor hilariteit alom, maar ergens begrijpen we de creatie van Polar Products maar al te goed: het kan namelijk nogal zweten in die zone en met de koelelementen voor in je bh hou je de rest van je lijf ook behoorlijk fris met deze tropische temperaturen.

Herbruikbaar







Elk pak kan in de wasmachine gewassen worden en kan nogmaals gebruikt worden. Ook komen de koelelementen in verschillende maten en zit er een katoenen omhulsel omheen om het iets comfortabeler te maken voor je buste. Leuk cadeautje deze dagen?