Billy Bike en Drivy slaan deze zomer de handen in elkaar

Drivy, het grootste autodeelplatform ter wereld, en Billy, het Brusselse platform voor elektrische deelfietsen, vormen dezer dagen een bijzondere alliantie. Heel de zomer lang krijgen Brusselaars die hun auto delen op Drivy gratis 200 minuten krediet op Billy Bike. Het betreft een unieke samenwerking tussen platformen in de sector van de multimobiliteit.

Concreet mag iedere Brusselaar die in de zomerperiode zijn wagen verhuurt via Drivy automatisch 200 minuten gebruik maken van een Billy Bike. De 300 elektrische deelfietsen van Billy Bike staan verspreid over 14 Brusselse gemeenten.







“Wij kiezen de Brusselse start-up Billy als partner omdat zij zich, net zoals wij, inzet om de levenskwaliteit in de Belgische hoofdstad te verbeteren door een alternatief voor het autobezit in de stad te bieden”, zegt Quentin Lestavel, Country Manager België en Frankrijk bij Drivy.

“Deelfietsen en deelwagens zijn als twee handen op één buik”, voegt Pierre de Schaetzen, medeoprichter van Billy Bike toe. “Mobiliteit draait volledig rond toegankelijkheid, en dankzij deze nieuwe samenwerking heeft de Brusselaar steeds een deelwagen én -fiets op wandelafstand. Dit is de toekomst van mobiliteit in Brussel.”

De stadsruimte herontdekt

Het doel van de samenwerking tussen Drivy en Billy Bike is om steden als Brussel weer leefbaar te maken: minder auto’s in het straatbeeld, meer vrije ruimte en minder luchtvervuiling. Eén deelwagen zou zelfs tot wel tien auto’s vervangen, stelt denktank Transport & Environment.

Hierdoor komt er heel wat ruimte – bijvoorbeeld via ongebruikte parkeerplaatsen – vrij die steden vrij kunnen indelen en opvullen voor bewoners, denk maar aan speel- of stadstuintjes. Op deze manier wordt Brussel een stad voor mensen en niet voor auto’s, en krijgen voetgangers en fietsers weer vrij spel in de stad.