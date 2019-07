Billy Bike verdubbelt vloot van elektrische deelfietsen in Brussel

Het Brusselse platform voor elektrische deelfietsen Billy Bike gaat zijn vloot verdubbelen met 150 nieuwe fietsen. Om het fietsen in de stad te vergemakkelijken, is het nieuwe model is lichter en kleiner.

Na een testfase in 2018 besloot het platform begin 2019 om actief te blijven in Brussel. Sindsdien is het de eerste uitbreiding van de vloot voor Billy Bike. De 150 nieuwe elektrische deelfietsen betekenen ook meteen een verdubbeling naar een totaal van 300 fietsen.

Toegankelijker voor vrouwen







“We zijn ervan overtuigd dat de Billy Bike de ultieme elektrische deelfiets is, en zijn trots dat we die samen kunnen ontwerpen met onze gebruikers”, zegt Pierre de Schaetzen, medeoprichter van Billy Bike.

Het nieuwe model dat in Brussel aangeboden wordt, is nog toegankelijker en duurzamer, klinkt het. De fietsen zijn kleiner en lichter, wat hen toegankelijker maakt voor vrouwen, en het zadel is nu met één hand verstelbaar. Nog nieuw is de toevoeging van twee handremmen op de fiets, die de terugtraprem van het eerste model vervangen.

Overleg met Brusselaars

De vernieuwingen kwamen er in overleg met de Brusselaars. Zo veroorzaakte de terugtraprem bijvoorbeeld verwarring bij sommige gebruikers.

Momenteel zijn de ‘free-floating’ fietsen van Billy Bike te vinden in de Brussel, Elsene, Etterbeek en Sint-Gillis, maar op korte termijn zal Billy Bike nog uitbreiden naar andere gemeenten.