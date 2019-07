Ouders leggen uit hoe peuter uit raam van cruiseschip kon vallen: “Nemen opa niets kwalijk”

De ouders van de Amerikaanse peuter die eerder deze maand overleed na een val uit het raam van een cruiseschip, nemen de grootvader van het meisje niets kwalijk. Dat hebben ze gezegd tijdens een emotioneel interview met de Amerikaanse tv-zender ABC.

Chloe Wiegand uit South Bend in de Amerikaanse staat Indiana maakte begin juli samen met haar broertje, ouders en grootouders een zevendaagse cruise naar Puerto Rico. Toen haar grootvader het meisje al spelend tegen een raam op de kinderafdeling op de elfde verdieping van het cruiseschip ‘Freedom of the Seas’ hield, glipte ze uit zijn handen en stortte 45 meter lager te pletter op het dek. Ze stierf bij de impact.







De ouders van het amper 18 maanden oude meisje schakelden daarop een advocaat in, omdat ze ervan overtuigd zijn dat het ongeluk vermeden had kunnen worden.

“Ik zag enkel beton”

Haar ouders Alan en Kimberly verwijten grootvader Sam Anello echter niets. “Toen ze me vertelden dat Chloe gestorven was, wist ik niet dat ze uit een raam gevallen was. Ik zag enkel Sam schreeuwend naast een raam staan. Toen ik naar beneden keek, zag ik enkel beton. Je kind op die manier verliezen is gewoon ondenkbaar. Ik wil niet dat een moeder ooit nog moet meemaken wat ik nu meemaak.”

Uit onderzoek bleek dat het raam waar Anello zijn kleindochter tegen hield, buiten zijn medeweten onderaan was geopend voor ventilatie. “Sam is nog steeds diep bedroefd. Hij bleef maar zeggen dat hij dacht dat er glas was. Dus natuurlijk nemen we dit de cruisemaatschappij zwaar kwalijk. Er zijn een miljoen dingen die ze hadden kunnen doen om die situatie veiliger te maken”, stelt Kimberly Wiegand.

“De eerste dertig seconden van de dag herinner ik me niet wat er gebeurd is. Maar dan komt het terug, en herleef ik het helemaal opnieuw”, aldus nog Kimberly. “Dan probeer ik me mijn dochter te herinneren zoals ze was: pure liefde. Ze zag haar broer graag hockey spelen, ze tuinierde graag met mij. Ik weet dat ze voorbestemd was voor grootse dingen.”