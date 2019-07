Familie van opa die kleindochter (1,5) liet vallen klaagt cruiseschip aan

Het tragische ongeval waarbij een peuter uit het raam van een cruiseschip viel, heeft een staartje gekregen. De familie van het overleden meisje vindt het onbegrijpelijk dat er een raam openstond op de noodlottige elfde verdieping.

Afgelopen zondag viel Chloe Wiegand uit de handen van haar opa te pletter vanaf de elfde verdieping toen het cruiseschip Freedom of the Seas aanmeerde in de haven van San Juan (Puerto Rico). Aanvankelijk werd beweerd dat de opa haar uit het raam liet bungelen en haar vervolgens liet vallen, maar dat klopt volgens de advocaat van de familie van het meisje niet. “Het verhaal dat nu verteld wordt, is niet de volledige waarheid. De politie zegt dat de grootvader Chloe uit het raam liet bungelen, maar dat is niet waar. Hij zette haar op de verhoging voor het raam, want hij dacht dat er glas in zat terwijl dat niet het geval was. Toen hij zich even omdraaide, was ze verdwenen”, vertelt advocaat Michael Winkleman aan The Independent.

Nalatigheid







De familie vindt het onverantwoord dat er op de kinderafdeling van een cruiseschip ramen openstaan en wil daarom de exploitant van het cruiseschip, Royal Caribbean International, aanklagen wegens nalatigheid. “Waarom laat je op de elfde verdieping een raam openstaan in een hele muur van glas? Er was geen bordje, geen waarschuwing, niets!”, aldus Winkleman.

Royal Caribbean International reageerde met weinig woorden op de beschuldigingen. “Uit respect voor de familie gaan we geen commentaar meer geven op het incident. We werken nauw samen met de lokale autoriteiten om meer duidelijkheid te brengen”, klonk het.