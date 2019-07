Opa laat kleindochter (1,5) per ongeluk vallen uit raam van cruiseschip

Een peuter is overleden nadat ze uit een raam viel van een cruiseschip. Haar grootvader gleed uit toen hij haar vasthield waardoor ze door het raam naar beneden viel.

Het verschrikkelijke tafereel speelde zich zondagnamiddag af toen het cruiseschip Freedom of the Sea aanmeerde in de haven van San Juan (Puerto Rico). De opa droeg het meisje van 19 maanden in zijn handen en speelde een spelletje, vlak naast een open raam op de 11de verdieping van het schip.







De man gleed uit en het meisje stortte te pletter op de grond. Ze werd nog naar het ziekenhuis gevoerd, maar overleed aan haar verwondingen. Het meisje, dat uit Indiana (Verenigde Staten) kwam, zou twee jaar geworden zijn in december van dit jaar.

Schreeuw van pijn

Getuigen hoorden hoe de moeder van het kindje het uitschreeuwde toen ze haar dochtertje zag vallen. “We stonden dicht bij de familie en hoorden hun geschreeuw. De schreeuw van haar moeder ging door merg en been. Het was een schreeuw van pijn die ik nog nooit gehoord had”, vertelt een getuige aan Telemundo de Puerto Rico.

De politie onderzoekt de zaak, maar gaat niet uit van kwaad opzet. “Het was een tragisch ongeval. We kunnen momenteel niet meer informatie geven”, zegt Elmer Román, hoofd van de Openbare Veiligheid.

Het onfortuinlijke meisje was samen met haar ouders, grootouders en een oudere broer op vakantie. De cruise duurde zeven dagen lang en trok langs de eilanden Antigua, Saint Lucia en Barbados.