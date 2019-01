VIDEO. Dronken waaghals springt 30 meter naar beneden uit cruiseschip

“Probeer dit vooral niet zelf” is de boodschap dat het bedrijf ‘Royal Caribbean Cruises’ de wereld instuurde nadat een 27-jarige Amerikaan van zijn schip afsprong. De man sprong maar liefst 11 verdiepingen naar beneden.

Nick Naydev uit Washington heeft een Instagramfilmpje gepost waarop te zien is hoe hij de halsbrekende toer uithaalde. Zonder enige aarzeling stapte hij op de balustrade en sprong hij de dieperik in. Ondanks de val van 30 meter raakte hij slechts lichtgewond. “Ik heb drie dagen lang wat moeilijker gewandeld”, vertelde de waaghaals aan The Washington Post. Naydev en zijn vrienden werden meteen van het cruiseschip gegooid en moesten op eigen houtje weer terug thuis geraken. Ze betaalden elk 200 dollar voor een vliegticket.

“Ik heb echt niet nagedacht over de risico’s”, zei Naydev aan Inside Edition. “Ik had gewoon zoiets van, ik moet dit doen, en twee seconden later vloog ik door de lucht.” Het mag niet verbazen dat alcohol een rol speelde.

Nu de Amerikaan terug thuis is, hoopt hij dat hij anderen met het filmpje niet inspireert. “Het was echt gevaarlijk. Denk maar niet dat dit een grap was.”