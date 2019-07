VIDEO. Koppel aan zwembad wordt aangevallen door mysterieus dier

Na het bekijken van deze video zal je twee keer nadenken vooraleer je nog eens ontspant aan het zwembad. Op beelden van een bewakingscamera zie je hoe een koppel rustig geniet in Zimbabwe. Wie goed oplet ziet echter links onderaan een reptiel in beeld verschijnen. Het zou om een kaaiman gaan, maar dat is niet helemaal duidelijk. In geen tijd duikt het beest het water in en gaat het de confrontatie met het koppel aan.

De man kruipt snel uit het water, maar zijn vriendin blijft achter. Ze zwemt naar de overkant, maar de kaaiman vindt dat ze duidelijk niet snel genoeg uit het zwembad gaat en zet zijn tanden in haar been…

Bron: Zita.be