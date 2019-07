VIDEO. Deze goudvis kan weer zwemmen dankzij ‘rolstoel’

De eigenaar van een goudvis heeft zijn huisdier uit de nood geholpen. Omdat die niet meer goed kon zwemmen ontwierp hij een heuse visrolstoel.

De Zuid-Koreaanse modeontwerper Henry Kim is gek van goudvissen. In zijn huis in Seoul heeft hij drie tanks met zo’n 20 vissen in. Tot dat er plots enkele stierven aan de zwemblaas-ziekte. Bij deze ziekte is de zwemblaas van de vis gevuld met gas, waardoor die moeilijkheden krijgt met zwemmen.

Daarom ging Kim aan het werk en ontwierp hij een apparaat dat ervoor zorgt dat de vis terug recht kan zwemmen. Zelf spreekt hij van een echte ‘rolstoel’. Hij kwam naar eigen zeggen op het idee door op het internet rond te surfen en de kennis die hij opdeed te combineren tot het plastic hulpmiddel. In de video zie je hoe het invalide goudvisje weer naar hartenlust kan rondzwemmen.