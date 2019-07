‘Love Island’ Chey is niet welkom in chatgroepje van deelnemers: “Ik wil haar niet toevoegen”

Chey, de Nederlandse met opvallende krullen, heeft zich niet populair gemaakt tijdens het datingprogramma ‘Love Island’. Zowel de kijkers als de andere deelnemers konden het niet goed met haar vinden. Die onpopulariteit gaat nu zelfs zo ver dat Chey niet welkom is in het chatgroepje van de deelnemers.

Vooral Sebastiana had het niet zo begrepen op Chey. Ook na het programma moeten de twee niets van elkaar weten. Chey zit zelfs als enige kandidaat niet in het chatgroepje van de andere deelnemers.







In het Nederlandse programma ‘Love Check-up’ deed Sebastiana haar boekje open over de bewuste chatgroep zonder Chey: “Chey was altijd aan het praten over hoe ze gesponsord kon worden en twijfelde aan de redenen waarom sommige mensen in de villa waren”, vertelt Sebastiana. De andere kandidaten stoorden zich daaraan en voegden haar dus niet toe aan het groepje. Sebastiana maakte nog eens duidelijk dat zij niet van plan is haar bij de gesprekken te betrekken. “Iemand anders moet haar maar toevoegen. Ik doe het niet.”

Bron: Het Laatste Nieuws