Deze eilandjes zijn veel radioactiever dan Tsjernobyl

In de Stille Oceaan bevinden zich de Marshalleilanden. Een deel daarvan is nog steeds 10 keer zo radioactief als Tsjernobyl. Dat is te danken aan atoombommen van de Verenigde Staten, schrijft het wetenschapsmagazine Live Science.

Meer dan zestig jaar geleden testten de Verenigde Staten atoombommen voor de kust van onder andere de eilandengroep Bikini. De radioactiviteit verspreidde zich over een groot gebied. Recent is gebleken dat er vandaag de dag nog steeds bijzonder veel radioactieve straling is op de eilanden.

10 tot 1.000

Onderzoekers hebben de grond getest op de aanwezigheid van plutonium 239 en 240 en concludeerden dat de concentratie 10 tot 1.000 keer hoger is dan in Fukushima, waar in 2011 een kernramp plaatsvond toen een tsunami de reactor beschadigde. Vergeleken met Tsjernobyl, waar in 1986 een van de kernreactoren ontplofte, is de concentratie 10 keer zo hoog. Dat werd gepubliceerd in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). De wetenschappers willen nu nog meer onderzoek doen.

Bewoond

De Verenigde Staten besloot in 1945, na de nucleaire aanvallen op de steden Hiroshima en Nagasaki, om nog meer testen uit te voeren met radioactieve wapens. Die vonden plaats op de Marshalleilanden. De eerste twee bommen – Able en Baker – vielen een jaar na de oorlog voor de kust van Bikini. De testen zouden nog twaalf jaar duren en in totaal werden er 67 bommen gelost. Sommigen van de getroffen eilanden waren bewoond en werden niet geëvacueerd.