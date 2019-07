VIDEO. Opa bouwt feeërieke boomhut in zijn achtertuin

Een creatieve opa heeft zijn kinderdroom waargemaakt door een idyllische boomhut te bouwen voor zichzelf en zijn kleinkinderen. Het uitzicht is werkelijk adembenemend.

Terry Meredith woont in Uley, in het Engelse graafschap Gloucestershire. Drie jaar geleden had de 65-jarige man het plan om de grote wilg in zijn tuin te kappen, maar toen hij in de boom klom, viel hij achterover van het prachtige uitzicht. Daarom besloot hij om er een boomhut in te bouwen.

Paradijs







De gezellige boomhut bevindt zich vijf meter boven de grond. Binnenin kunnen tien mensen zitten en er zijn twee bedden en een centrale barbecue. Vanop het terrasje kijk je uit op het eindeloze, heuvelachtige landschap.

Terry noemt het zijn eigen paradijs, maar uiteraard is de knusse plek ook bedoeld voor zijn zes kleinkinderen. Hij spendeerde omgerekend zo’n 8.800 euro aan de houten constructie.