Hier kan je slapen in een boomhut omringd door alpaca’s

Alle dieren zijn leuk om mee te knuffelen, maar soms wil je weleens wat anders dan een hond, een kat of een paard. Een alpaca om maar iets te noemen. Of, nu we toch bezig zijn, een hele kudde alpaca’s. Voor wat quality time met deze beestjes hoef je ze niet per se zelf in huis te halen: je kan ook logeren in een boomhut omringd door alpaca’s.

Een Airbnb in het Amerikaanse Atlanta heeft zonder enige twijfel een gat in de markt gevonden. In een tijd waarin hipsters meer regel dan uitzondering zijn, is het woord ‘lama’ een gegarandeerde formule voor succes. Combineer dat met een boomhut en de klanten stromen in kuddes toe.

Glamping







De Alpaca Treehouse in Atlanta is niet zomaar een boomhut. Je kan er in alle comfort ontspannen te midden van een bamboebos, het is ‘glamping’ in de engste zin van het woord. Alsof de luxueuze inrichting van de boomhut nog niet genoeg is, hoef je bovendien alleen maar de ladder af te dalen om jezelf te omringen met alpaca’s. De harige beestjes worden ook nog eens vergezeld door lama’s, want waarom ook niet. Ideaal voor een extreem ontspannende, romantische vakantie met je lief. Wil je nog een stapje verder gaan, dan kan je de locatie ook afhuren voor je trouwfeest. Wij zijn alvast verkocht.