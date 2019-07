IN BEELD. De pop-up shop van Ed Sheeran in Brussel

Vandaag verschijnt de nieuwste plaat van Ed Sheeran, ‘No.6 Collaborations Project’, en dat is reden genoeg voor een feestje. Naar aanleiding van de release opende de Britse zanger pop-up shops in een hele resem steden, waaronder Brussel. Van exclusieve merchandise tot beroemde bodyguards: wij gingen een kijkje nemen.

De Brusselse shop opende om exact 10 uur vanochtend de deuren op de Kunstberg en fans kunnen er nog tot 20 uur terecht voor exclusieve merchandise. Alle stuks die in de tijdelijke winkel verkocht worden, zijn immers alleen vandaag verkrijgbaar. Bovendien is er een T-shirt dat uitsluitend in Brussel wordt verkocht – hét stuk dat alle fans willen bemachtigen.

Lange lijstjes







Om iets voor tienen was de wachtrij al behoorlijk lang. De vroegste vogels waren al om 6 uur vanochtend opgestaan en stonden om klokslag 8 voor de deuren van de nog gesloten pop-up shop. Hun lijstje is lang: “We willen allebei een T-shirt en een pull, ik wil ook nog graag een cd en zij een plaat.” Om tien uur gaan de deuren open en mogen de aanwezigen met mondjesmaat naar binnen. Een bewaker leidt alles in goede banen, zij aan zij met een levensgrote afbeelding van de intussen beroemde Kevin Myers. Klanten lopen rond met stapels kleding “voor alle dochters iets” en de nieuwe plaat dreunt door de boxen. Na een intense shopbeurt staat de fans nog een fotosessie te wachten, met op de achtergrond een haast schrikwekkend grote afbeelding van Ed Sheerans hoofd. En dat zorgt soms voor ludieke toestanden.

1 of 9

Wil je het nieuwe album beluisteren, dan kan dat hier.