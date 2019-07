Ed Sheeran opent pop-up store in Brussel

Ben jij een echte Ed Sheeran-fan? Noteer dan alvast 12 juli in je agenda. Voor de promotie van zijn nieuwe album ‘No.6 Collaborations Project’ opent de zanger wereldwijd immers 21 verschillende pop-up stores. Een daarvan vindt plaats in Brussel, meer bepaald op de Kunstberg.

Als je altijd al exclusieve merchandise van Ed Sheeran wilde bemachtigen, dan is dit je kans. Op vrijdag 12 juli kan je van 10u tot 20u terecht op de Kunstberg in Brussel voor een hele resem producten van de Britse zanger. Bovendien zullen er enkele items verkocht worden die exclusief in Brussel verkrijgbaar zullen zijn. Helaas zal Ed er zelf niet bij zijn vanwege een concert in Letland, maar een mens kan niet alles hebben.







Voor meer informatie over de verschillende pop-ups kan je op deze website terecht.