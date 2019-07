BIZAR. Vrouw ontdekt dat andere vrouw haar kind op de wereld zette

Eerder deze week brachten we het verhaal van een grote ivf-blunder. Een Amerikaanse vrouw bevrucht met twee embryo’s, bleek niet de biologische moeder te zijn van de kinderen die ze ter wereld had gebracht. De kliniek had de embryo’s per ongeluk verwisseld. De echte biologische ouders reageren nu voor het eerst op de pijnlijke situatie. “Ik snap niet hoe dit heeft kunnen gebeuren.”

Anni en Ashot Manukyan uit Los Angeles moesten op 11 april terugkeren naar de ivf-kliniek voor een zogenaamde routinecontrole. Maar de volgende dag kwam de waarheid aan het licht: ze moesten een dna-staal afgeven. Uit de test bleek dat ze de biologische ouders waren van een van de twee jongetjes die elf dagen eerder in New York waren geboren.

“Vergissing”







Anni wist niet wat ze hoorde. Eerdere ivf-pogingen bij haar waren mislukt, maar nu bleek dat die embryo’s voor een ander koppel bestemd en waren het niet haar eigen embryo’s. Die van haar resulteerden wel in een zwangerschap, zij het bij in een andere vrouw. Het enige dat de koppels te horen kregen van de kliniek was dat “er een vergissing is gemaakt”.

Het koppel wilde zo snel mogelijk in contact komen met hun zoon, maar wettelijk gezien mocht dat nog niet. “Mijn brein sloeg op tilt”, vertelt Anni. “Ik kreeg niet eens de kans om een band te smeden met mijn eigen baby. Ik kon hem niet vasthouden of knuffelen, ik heb hem niet eens in mijn buik gevoeld. Die eerste momenten zijn zo cruciaal. Hoe hebben ze dit zo kunnen verpesten? Door alle stress ben ik zelfs een tijdje in het ziekenhuis beland.”

Familierechter

Uiteindelijk moest de zaak in New York voor een rechter verschijnen. Na twee weken in spanning te leven, erkende de familierechter Anni en haar echtgenoot als de ouders van het jongetje. “We spraken af in de lobby van een hotel. Wat een vreselijke plek om je kind voor het eerst te zien. Ik vond het hartverscheurend. Normaal ben ik een sterk iemand, maar de gevolgen van deze vergissing voel ik nog elke dag. De vrouw die de kinderen op de wereld zette, is evengoed een slachtoffer van deze situatie. Ik ben haar eeuwig dankbaar, ze heeft mijn zoon altijd perfect verzorgd. Zij blijft nu met lege handen achter.”

“De hel doorstaan”

De ivf-kliniek wil enkel kwijt dat de drie koppels op dezelfde datum langsgekomen zijn voor de inplanting van de embryo’s. Zo kon de fout dus gebeuren. “Drie families hebben de hel moeten doorstaan door de schuld van die kliniek”, zegt Ashot, de man van Anni. “Onze levens zullen nooit meer dezelfde zijn. We hebben gevochten om onze jongen terug te krijgen, nu zullen we er alles aan doen om te voorkomen dat deze farce ooit nog kan gebeuren.” Het koppel heeft ondertussen ook een advocaat ingeschakeld.