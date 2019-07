Amerikaanse vrouw moet vliegtuig uit vanwege deze outfit

Een vrouwelijke arts uit Houston is woedend op de crew van haar vlucht van American Airlines. Ze droeg een normale zomeroutfit, maar moest die bedekken met een deken, omdat haar kleding ongepast zou zijn.

Dr. Latisha Rowe was na een week vakantie op Jamaica met haar 8-jarig zoontje op de weg terug naar Miami. Ze tweet dat ze werd gedwongen om uit het vliegtuig te gaan, nadat ze al was ingestapt.

Here is what i was wearing when @AmericanAir asked me to deplane for a talk. At which point I was asked to “cover up”. When defending my outfit I was threatened with not getting back on the flight unless I walked down the aisle wrapped in a blanket. #notsofriendlyskies pic.twitter.com/AYQNNriLcq — Tisha Rowe MD, MBA (@tisharowemd) July 1, 2019







Rowe was zich van geen kwaad bewust en laakt de dubbele standaarden. “Ik ben niet de slankste en kleedt me graag in felle kleuren dus dat valt op, maar het is niet vulgair. Het is niet ongepast. Als je iemand met een maatje 36 in exact dezelfde outfit naast me zet, zou niemand er iets van zeggen”, aldus de boze vrouw.

“Vernedering”

Rowe zat al bijna op haar plaats toen een stewardess naar haar toe kwam en zei dat ze met haar wilde praten buiten het vliegtuig. Er werd haar gevraagd om een jas of trui aan te trekken, maar die had ze niet bij. Uiteindelijk vroeg ze om een deken om zichzelf in te wikkelen. “Ik voelde me vernederd, alsof ik geen betalende klant was.”

Hoewel ze kalm en rustig haar plaats opzocht, werd haar toch tot drie keer gezegd dat ze geen scène mocht maken. “Drie keer moest ik benadrukken dat ik de situatie niet zou laten escaleren en met het deken om mijn lichaam mijn plaats zou opzoeken, voordat ze me uiteindelijk weer naar binnen lieten.”

American Airlines onderzoekt de zaak, die in de VS veel ophef veroorzaakte.