VIDEO. Familie gaat mekaar te lijf in Disneyland

Disneyland is de ideale plaats om samen met je kinderen naartoe te gaan om een leuke tijd te hebben. In het Amerikaanse Anaheim was de kindvriendelijkheid echter ver te zoeken toen enkele mensen besloten mekaar te lijf te gaan.

Het gevecht begon toen een man “I don’t give a fuck bitch” riep tegen zijn zus. Vervolgens spuugde zij in zijn gezicht waarbij het compleet uit de hand liep, aldus het Amerikaanse magazine TIME. Vervolgens werden er wat lichte tikjes uitgedeeld voordat andere familieleden zich ermee gingen bemoeien. Toen vielen er echt rake klappen. Waar het conflict over begon, is niet bekend.







Het gevecht werd een ware attractie in het attractiepark, want veel mensen keken toe naar het bijzondere tafereel. Een aantal mensen probeerde in te grijpen, maar veel hiep het niet.

Uitzetting park

Hoewel het zonder medewerking bijzonder lastig was om voor de politie in Anaheim om een zaak te beginnen tegen de agressors, lijkt door het door het vrijkomen van de video toch te kunnen. Het onderzoek is dus in volle gang. Wel werd de familie na het gevecht uit het park gezet.