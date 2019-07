VIDEO. Dit opblaaseiland heeft de grootste opblaasbare eenhoorn ter wereld

Eenhoorns zijn misschien een beetje passé, maar zo nu en dan heb je gewoon wat magie nodig in je leven. Als je even in een kleurloos dal zit, boek je best zo snel mogelijk een vlucht naar de Filipijnen. Daar kan je namelijk terecht in een gigantisch opblaaspretpark, inclusief de grootste opblaasbare eenhoorn ter wereld.

Het pretpark ligt in Subic Bay en is maar liefst 4.200 vierkante meter groot. Je vindt er onder andere pastelkleurige schommels, opblaasbare ‘bruggen’ en een zonnebloemenlounge. Toch is het vooral de UnicornZILLA die met de aandacht gaat lopen. Het enorme ding biedt plaats aan maar liefst 25 personen, die er kunnen chillen, springen én afglijden via de glijbaan. Perfect als je nog op zoek bent naar de ideale locatie voor je volgende Instagramfoto.