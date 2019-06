Een opblaasbare speedboot? Die kan je nu gewoon kopen!

Altijd al eens in een speedboot willen zitten maar net iets te duur voor je portemonnee? Wel, met dit opblaasbaar exemplaar kom je aardig in de buurt.

Tijdens de zomer kan je af en toe wel wat verfrissing gebruiken, in het water of op een opblaasbare matras. Maar hoe leuk zou het zijn om met je beste vrienden samen op een luchtmatras op het water te vertoeven, en dan nog eentje die op een speedboot lijkt? Jawel, ‘The Inflatable Bay Breeze Boat Party Island’ kan die droom waarmaken.

Ingebouwde koelbox







Eerst even het minder goede nieuws: er zit geen motor aan deze opblaasboot, vooraleer je jezelf al naar Engeland ziet cruisen. Het leuke nieuws: je kan er met maar liefst zes mensen in plaatsnemen, want de boot is 6 meter lang, 3 meter breed en bijna een meter hoog. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat heel het gevaarte 27 kg weegt.

Ook handig is het opstapplatform achteraan, het liggedeelte vooraan, de acht bekerhouders en de ingebouwde koelbox. Kopen kan je hem HIER, al moet je er wel even 250 euro voor neertellen. Maar dan heb je wel dé coolste luchtmatras van het Noordelijk halfrond.