FESTIVALS. Doureuuuh!

Eigenlijk moeten we van «een enorme, eclectische affiche» spreken, want op de 8 podia staan zowat 235 bands en artiesten geprogrammeerd. Het festival pakt dit jaar ook uit met enkele nieuwigheden. Zo hebben de organisatoren 4 curatoren benoemd die morgen hun eigen podium mogen programmeren: Bonobo, Roméo Elvis, Amélie Lens en Salut c’est cool.







Dour heeft bovendien een nieuw partnership gesloten met de vzw Access-i, een organisatie die informeert over de verschillende gradaties van toegankelijkheid van goederen en diensten voor mensen met speciale behoeften. De organisatoren zullen ook een nieuw afvalsysteem testen voor drankbekers, in een poging het festival groener te maken.

Amuse-bouche

Vier artiesten krijgen dus carte blanche voor de openingsdag van Dour. Dat wordt een echte ontdekkingstocht langs electro, rap, r&b en pop. Naast bekendere namen zoals Adam Beyer, Amélie Lens en Bonobo kijken we nieuwsgierig uit naar de Franse rap van Moha La Squale, de bevreemdende hiphop van Vladimir Cauchemar (de partner in crime van Roméo Elvis), de mellow hiphop van de Amerikaans-Koreaanse Yaeji, de techno-dub van de Peruviaanse band Dengue Dengue Dengue, de Britse ragga-jungle van Shy FX en de trance van Farrago. Waar is da feestje?

Rap, rapper, rapst

Het stond in de sterren geschreven. Les Ardentes kleurde dit jaar al helemaal rap, en ook op Dour domineert het muziekgenre: Roméo Elvis, Orelsan, Damso, Vald, Rae Sremmurd, Vince Staples, SCH, Jay Rock, Zwangere Guy, Action Bronson, Cypress Hill en A$ap Rocky staan op de affiche. En ook al moet die laatste wellicht forfait geven omdat hij door een vechtpartij in een Zweedse cel vertoeft, de line-up schetst naar goede gewoonte een zo breed mogelijk portret van van de hiphopscene. Van swag en cloud rap tot Belgische en Franse rap, trap en gangstarap uit LA. Voor elk wat wils!

Electro

Dour was een van de eerste pop-rockfestivals die de electrokaart trok. Ook dit jaar wordt het weer genieten voor fans van techno, drum’n’bass en andere elektronische sounds. Met op de affiche onder meer Mr. Oizo, Laurent Garnier, Dima (alias Vitalic), Richie Hawtin, Disclosure, Kölsch, SebastiAn, Objekt, Wilkinson, Sub Focus, 1985, Herobust, Bredren, Kompromat, Masters at Work, Dr. Rubinstein, Amekmar, Enzo Postiga & Rodham, Lefto, DTM Funk en Nosedrip. Maar echte technofans weten natuurlijk dat het genre vandaag de dag gedomineerd wordt door vrouwen. Dour presenteert de crème de la crème van de scene met Amélie Lens, Nina Kraviz, Charlotte de Witte, AZF en Paula Temple.

Reggae ‘n Dub

Op 12 juli staat Dour deels in het teken van dub en reggae. Je kan dan gaan kijken naar een ‘live jungle’ set van Congo Natty en The Rezistance, Panda Dub en Stand High Patrol mét Pupajim, Rootystep, Mac Gyver en Merry, de 18-jarige Koffee en Marina P, Ondubground X Misc (Chill Bump) en O.B.F met The A1 Crew. Blackboard Jungle Sound System slaat van donderdag 11 tot zondag 14 juli zijn tenten op in de Dub Corner. Verder staan er op de affiche ook concerten van Aba Shanti-I 90’s Revival Selection, Amoul Bayi feat. Saah Karim, Afrikan Simba & Murray Man, Charlie P and Boxman selecta Junior T, Dixie Peach, Dukes vs Pirates, Kenny Knots, Kibir La Amlak (live dubshow) en Lt. Stitchie & Manudigital.

Rock, pop en metal

Dour verloochent natuurlijk zijn DNA niet en schenkt ook de nodige aandacht aan indie, rock, pop en ander gitaargeweld. Enkele blikvangers zijn Metronomy, dat net een uitstekende nieuwe plaat uit heeft, Death Grips, Fat White Family, Kiddy Smile, Battles, Montevideo, Flavien Berger, GoGo Penguin en nog veel meer. En op zaterdag 13 juli is er ook weer plaats voor een streepje metal op de wei, met de doom van Electric Wizard, de postmetal van Neurosis, de stoner van Yob en de hardcore van Birds in Row.

Weer wat groener

Dour test dit jaar zijn nieuw afvalsysteem voor drinkbekers om het evenement een beetje groener te maken. Het festival blijft kiezen voor wegwerpbekers, maar die bestaan enkel uit polypropyleen en worden nadien volledig gerecycleerd met behulp van een vereenvoudigd sorteersysteem. Voor de eerste keer krijgt het personeel ook drinkbekers, waardoor «40 tot 50.000 flessen water bespaard worden». Op het gebied van eten en drinken wordt meer voor lokale producten gekozen. Zo zal 70% van wat op het bord van personeel en artiesten ligt uit de nabije omgeving komen. En net als vorig jaar vind je in de Green Agora, die draait op zonne-energie, informatie over duurzame ontwikkeling. Je kan er zelfs bierproducenten uit de regio ontdekken. Schol!