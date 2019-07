Belgisch vrouwenurinoir is dé oplossing op festivals

Het festivalseizoen is al even begonnen en daar kunnen we alleen maar blij van worden. Toch weet elke vrouw die regelmatig op de festivalweide te vinden is dat op toilet gaan er geen lachertje is. De wc’s zijn vaker wel dan niet ranzig, het toiletpapier is op en de rijen lijken eindeloos. De Belgische productdesigner Ellen Lejeune heeft daar een oplossing voor gevonden.

Een van dé grootste voordelen als man is ongetwijfeld het rechtstaand plassen. Niet alleen is het daardoor een stuk makkelijker om pakweg in het bos je blaas te legen, maar ook op café en tijdens festivals komt die handigheid goed van pas. Pipi doen aan een urinoir duurt nu eenmaal veel minder lang, waardoor er vaak zelfs geen rij staat en je zo kan aanschuiven. Dankzij de MissWizz van Lejeune bestaat er nu ook zoiets als het vrouwenurinoir.

Ellen Lejeune kwam al in 2010 met het idee voor MissWizz. Het vrouwenurinoir was haar afstudeerproject Productontwikkeling aan de Universiteit Antwerpen. Sindsdien bleef ze met het concept in haar hoofd zitten en met behulp van vrienden en familie paste ze het ontwerp beetje bij beetje aan. Vanaf 2011 wordt een vereenvoudigd prototype drie jaar lang getest tijdens de Gentse Feesten, waarbij maar liefst 94% van de gebruiksters tevreden was. Het prototype kreeg vanaf 2017 een tweede leven in Bar Bricolage in Gent – waar het nog altijd in gebruik is – en ook de toiletwagen Het Krochtje is uitgerust met een eigen exemplaar.

Toekomst

Lejeune wil deze zomer een vrouwenurinoir installeren op Reggae Geel en enkele andere festivals. Voor de realisatie van een nieuw prototype heeft ze een budget van 5000 euro nodig, dat ze door middel van een crowdfundingcampagne hoopt in te zamelen. De MissWizz is de perfecte plasoplossing voor op festivals. Niet alleen gaat het een stuk sneller omdat je er alleen een plasje kan doen, maar bovendien is er geen water(aansluiting) nodig, waardoor het een ecologisch verantwoord alternatief is.

Plassen maar!

Een vrouwenurinoir klinkt misschien wat bizar, maar als we de gebruiksaanwijzing mogen geloven, is er niets ingewikkeld aan. Je doet je broek naar beneden (of je kleedje naar boven), plaatst je benen aan weerszijden naast het urinoir en schuift indien nodig wat naar voren. Vervolgens buig je je benen een beetje en dan kan je met een gerust hart je blaas legen. Opgelet: het is niet de bedoeling dat je het vrouwenurinoir aanraakt, mocht dat nog niet duidelijk zijn.