Meer smartphonegebruik leidt tot meer seks

Steeds meer mensen zijn verslaafd aan hun smartphone. We zitten dagelijks op Instagram, WhatsApp, Facebook en duizend-en-een andere apps. Dat dat zo z’n gevolgen heeft, hoeft dan ook niet te verbazen. Maar een nieuwe studie legt een aantal consequenties bloot die wel heel opvallend zijn.

Klagen vrienden en familie over je smartphonegebruik? Voel je je ongemakkelijk zonder je gsm? Ben je minder productief omdat je je telefoon te vaak gebruikt? Dat zijn slechts enkele van de vragen die onderzoekers van de University of Chicago, de University of Cambridge en de University of Minnesota voorlegden aan 3.4000 proefpersonen.

Meer seksuele partners







Door middel van de Health and Addictive Behaviours Survey wilden de wetenschappers een beeld krijgen van de mentale gezondheid van universiteitsstudenten en bestuderen welke impact hun smartphone op hen had. De gevolgen blijken zeer uiteenlopend te zijn. Een op de vijf studenten bleek te veel bezig met zijn of haar smartphone, van wie 60% vrouwen waren. Zij bij wie een overdreven smartphonegebruik werd opgetekend, hadden meer verschillende seksuele contacten dan de rest: 37,4% van hen had meer dan twee seksuele partners gedurende het laatste jaar, ten opzichte van 27,2% bij zij die hun smartphone minder vaak vastnemen.

Alcoholprobleem

“Het zou kunnen dat mensen hun smartphone gebruiken om actief te zijn op datingapps, maar het kan ook dat ze minder ‘normale’ relaties hebben omdat ze te vaak bezig zijn met hun gsm. Wat vooral opviel, was dat mensen met een overdreven smartphonegebruik impulsiever zijn en dat zou ook een invloed kunnen uitoefenen op hun seksuele contacten”, aldus Sam Chamberlain, een van de betrokken auteurs en psychiater aan de University of Cambridge. Toch waren de wetenschappers vooral verbaasd door hoe slecht het gesteld was met de mentale gezondheid van de studenten die te veel omgaan met hun smartphone. Bovendien bleek ook dat die groep meer alcoholproblemen had en minder goede punten haalde op school.