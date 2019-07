Tien handige reisapps die je nog niet kende

Op reis gaan is een van de leukste dingen die er zijn, maar er komt ook heel wat bij kijken. Je moet denken aan je reservaties, een route uitstippelen, hotels boeken, je valies maken… De kans dat er minstens een iets foutloopt, is groot. Gelukkig zijn er tegenwoordig heel wat apps die je helpen, zowel vooraf als ter plaatse.

Er zijn apps die iedereen intussen wel kent. Denk bijvoorbeeld aan Google Maps, WhatsApp of Booking. Maar dat zijn lang niet de enige handige reishulpjes. Wij gingen daarom op zoek naar de beste, minder bekende apps waarvan de meeste bovendien gratis zijn!







Wij zijn vast niet de enigen die op vakantie weleens in verlegenheid zijn gebracht omdat we dringend op toilet moesten, maar geen wc konden vinden. Zeker als je te maken krijgt met de gevreesde reizigersdiarree kan een toilet handig van pas komen. De app Flush toont je wereldwijd de dichtstbijzijnde toiletten. Voor wanneer de nood het hoogst is!

Reisadministratie is een wereld op zich. Als je heel je vakantie lang op één plaats blijft, valt het al bij al nog mee, maar als je gaat roadtrippen heb je al snel een hele map vol documenten. Met TripIt kan je die allemaal netjes binnen één app bewaren. Boekingsbevestigingen en andere documenten kan je eenvoudigweg doorsturen vanuit je mailbox, zodat je geen 50 bladzijden papier nodig hebt en niet urenlang je mail moet doorgaan om die ene bevestiging te vinden.

Valiezen inpakken is altijd een geklungel. Je moet aan duizend-en-een dingen denken en zelfs als je zelf netjes een lijstje maakt, is de kans groot dat je alsnog iets vergeet omdat je er gewoon niet aan gedacht hebt. In Packr kan je je reisdata, bestemming en activiteiten invoeren en krijg je op basis daarvan een lijstje van wat je nodig hebt. Van een pincet tot een tent: alles staat erin. Heb je iets niet nodig, dan verwijder je het in een klik van je lijst en je kan ook makkelijk zelf een item toevoegen.

Apps als BlaBlaCar kennen we al langer. Voor een klein prijsje kan je meeliften met iemand, ideaal als je bijvoorbeeld een weekendje weg wil, maar niet veel te spenderen hebt. ShareMySea werkt ongeveer hetzelfde, alleen gaat het in dit geval om boottochtjes. Tussen het aanbod vind je speciaal voor reizigers samengestelde tripjes, maar met wat geluk kan je ook aan een heel democratisch budget meevaren naar een afgelegen eiland. Ideaal als je zelf geen geld hebt voor een boot (lees: bijna iedereen).

Niets dat zo doet dromen als een roadtrip. Je voelt je vrij, kan stoppen wanneer je wil en hoopt om op goed verborgen pareltjes te stuiten. Het enige frustrerende? Soms rijd je zonder enig benul voorbij een geweldig hotel, een verfrissend meer of een spooky verlaten gebouw. Uiteraard kom ja daar dan twee dagen later achter, net wanneer het te laat is. Roadtrippers lost dat probleem op. In de app geef je aan van waar naar waar je reist en vervolgens krijg je alle noemenswaardige attracties op je route te zien. Dat kan gaan van toeristische trekpleisters tot goed verborgen geheimen. Ideaal als je nooit meer iets wil missen!

Apps als Tripadvisor komen vaak goed van pas, maar soms wil je ook wat meer onbekende dingen zien of lokale restaurants bezoeken. Op zo’n momenten is Spotted by Locals je redder in nood. Lokale bewoners van 76 verschillende steden geven je een kijkje in hun leefwereld. Waar gaan ze graag uit eten op vrijdagavond? Welke bioscoop verkiezen ze? Waar zie je de gekste kunstwerken? Ook als je een stad al goed kent, stuit je ongetwijfeld nog op enkele onbekende plekken. Je betaalt per stad en de tips worden gratis geüpdatet.

Ben jij zo iemand die hotels reserveren altijd uitstelt tot het laatste moment? Of zit je onverwacht een nacht vast in een stad en moet je dus nog snel een verblijfplaats zoeken? Dan moet je onmiddellijk Hotel Tonight op je smartphone installeren. Op de app kan je een hotelkamer boeken voor de dag/nacht zelf en dat vanaf 9 uur ’s ochtends (lokale tijd uiteraard). De prijzen hier zijn vaak een stuk lager dan elders, omdat hotels op die manier toch nog hun kamers aan de man willen brengen. Goed voor hen én voor jou.

Voor je op reis vertrok had je een goed beeld van hoeveel je wou uitgeven, maar achteraf blijkt dat je bijna aan het dubbele komt. Dat is uiteraard geen fijne verrassing en bovendien is dat makkelijk te vermijden. Via Trail Wallet kan je je vakantiedata ingeven en een budget instellen, hetzij per dag, hetzij voor de hele trip. Vervolgens voer je je kosten in en telt de app alles op. Je kan per uitgave bovendien aanduiden in welke categorie die valt: transport, accommodatie, eten… Op die manier houd je een goed overzicht op je financiën en weet je achteraf ook waar al je centjes naartoe zijn gegaan.

Uiteraard wil je tijdens je reis prachtige foto’s maken om in je fotoalbum te plakken (en om op Instagram te zetten, maar dat is minder romantisch). Er zijn tegenwoordig talloze goede fotoapps, maar Snapseed is wellicht de meest uitgebreide die je gratis kan gebruiken. Je kan filters toevoegen en aanpassen, maar daarnaast kan je ook sleutelen aan de belichting, diepte toevoegen, imperfecties wegwerken… Makkelijk is het niet, maar eens je ermee weg bent is dit zonder twijfel een blijvertje.

Als je niet beschikt over mobiele data op je bestemming, dan kan Google Maps nogal lastig zijn. Mits wat gepriegel kan je de kaarten wel downloaden en offline gebruiken, maar dat werkt helaas niet altijd even goed. Pocket Earth biedt niet alleen heel precieze kaarten, maar je kan er ook routes uitstippelen en, als je er 10 euro voor over hebt, kan je ook de topografische kaarten gebruiken. Ideaal als je op trektocht gaat en zo nu en dan wil checken dat je niet verloren bent gelopen.