Reis om de wereld in tachtig dagen met Airbnb

Een wereldreis is voor veel mensen een droom, maar daar blijft het vaak ook bij. Zo’n trip kost immers niet alleen veel tijd, maar ook financieel is het geen lachertje. Een tocht rond de wereld kost al snel een fortuin en niet iedereen kan zich dat veroorloven. Maar niet getreurd, want Airbnb zou weleens met de perfecte oplossing kunnen komen.

Natuurlijk is het leuk om jarenlang op wereldreis te gaan. Hadden we er zelf de tijd en de middelen voor, dan zouden we geen seconde twijfelen. Maar ben je op zoek naar een realistischer alternatief, dan is de drie maanden durende trip van Airbnb ideaal.

Twintig landen op tachtig dagen







Het wereldberoemde boek ‘De reis om de wereld in tachtig dagen’ van Jules Verne doet menigeen dromen. Net zoals het hoofdpersonage van Verne kan je dankzij Airbnb binnenkort vanuit Londen vertrekken voor een ware wereldreis. Je avontuur begint op 1 september en eindigt op 19 november 2019. Enkele van de in totaal twintig bestemmingen zijn Uzbekistan, Ethiopië, Bhutan, Australië en Ecuador. Onderweg word je verwelkomd door meer dan vijftig lokale gastheren en -vrouwen, die je laten kennismaken met hun cultuur. Bovendien is niet alleen het verblijf, maar ook je vervoer en een groot deel van het eten en drinken inbegrepen in de prijs. En aangezien je ondertussen waarschijnlijk wel benieuwd bent naar dat kostenplaatje: in totaal ben je zo’n 4.200 euro kwijt aan de reis. Van een koopje gesproken.

De wereldreis maakt deel uit van Airbnb Adventures en werd in elkaar gestoken door MT Sobek. Het geld dat Airbnb op deze manier binnen rijgt, gaat naar het Malala Fund dat zich inzet voor gratis en kwalitatief onderwijs voor meisjes. Wil je meer info over deze trip, dan kan je terecht op de website van Airbnb.