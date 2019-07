Dit is volgens reviews de beste bralette voor grote boezems

Vrouwen die gezegend zijn met een grote boezem, weten dat dat niet altijd een pretje is. Het begint al op het moment dat je een beha moet uitzoeken. Zij die over een kleine voorgevel beschikken, hebben de keuze uit een hele resem schattige en sexy niemendalletjes. Vanaf een D-cup wordt de keuze helaas wel heel beperkt…

De meeste grote maten-beha’s zien er eerlijk gezegd nogal oubollig uit. Je wordt verplicht om je borsten in alles bedekkende dwangbuizen te wringen. Van een schattige bralette moet je zelfs niet dromen, want die zijn alleen bestemd voor vrouwen met minder boezem. Toch?

Als we de reviews op de webwinkel Asos mogen geloven, kunnen ook gul bedeelde vrouwen nu genieten van de vrijheid van een bralette. De ‘Fuller bust basic microfibre trangle bra‘ biedt uitkomst voor iedereen die beschikt over een E-cup of meer. De bralette is beschikbaar in verschillende kleuren en je kan gewoon je eigen behamaat bestellen. En dat voor nog geen 12 euro. De triangelbeha is gemaakt van zachte, gerecycleerde stof en beschikt over brede schouderbandjes om vervelend snijden tegen te gaan. Om je te verzekeren van alle mogelijke comfort zijn de beha’s ook niet voorgevormd. Ook kleinere boezems kunnen het niemendalletje trouwens bestellen. Twitter gaat alvast helemaal uit z’n dak, dus wij gokken dat de bralette de investering meer dan waard is.

So I bought this bra from Asos, not only is it recycled but it also has no underwire or padding, which I would never usually consider buying but it so so damn comfy I can't even, and it holds the big titties! 😆😮😮😮😮 pic.twitter.com/hoBtkOQMU8

— 𝖆𝖘𝖍 (@_pariah) July 2, 2019