Oude beha’s over? Je kan er schildpadden mee redden

Een natuurvereniging uit het Amerikaanse North Carolina vraagt vrouwen om hun oude beha’s naar hen op te sturen. Ze gebruiken de sluitingen van het ondergoed als hechtingen voor de kapotte schilden van schildpadden.

Heb je nog een schuif vol beha’s die versleten zijn of niet meer passen? Gooi ze dan niet zomaar weg, want ze zouden wel eens een groot verschil kunnen betekenen in het leven van een schildpad. Carolina Waterfowl Rescue, een Amerikaanse natuurorganisatie uit North Caroline, roept vrouwen op om het ondergoed naar hen op te sturen. Ze gebruiken ze namelijk om de schilden van gewonde schildpadden te herstellen.

Veertig aanrijdingen door auto's







De organisatie krijgt vaak schildpadden die aangereden zijn door een auto en waarvan de harde bescherming van de dieren kapot is. Zeker in dit seizoen, omdat de vrouwtjes momenteel op zoek zijn naar een locatie om hun eitjes te leggen. Vorige week kreeg het er nog veertig over de vloer. De sluitingen van de beha’s zijn uitstekende hechtingen voor de schilden. Met een beetje lijm en touw of een ritssluiting kunnen de mensen van Carolina Waterfowl Rescue kleine wonderen voor de dieren verrichten.