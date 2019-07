Dit gebeurt er in je hoofd bij een bijna-doodervaring

Er hangt een zweem van mystiek rondom de bijna-doodervaring (BDE). Mensen zeggen een tunnel te zien met wit licht aan het eind of zien zichzelf boven hun lichaam zweven. De meeste wetenschappers gaan er vanuit dat er een logische verklaring voor is. Die lijkt nu te zijn gevonden.

Scandinavische wetenschappers verzamelden voor hun onderzoek mensen uit 35 landen. Een op de tien heeft een bijna-doodervaring gehad. “Het leek wel alsof ik in de hemel terecht was gekomen. Ik kon nog stemmen horen, maar was niet zeker of ik wel terug kon komen. Heel vreemd. Ik kon mijn lichaam niet meer controleren”, vertelt een 37-jarige vrouw. Anderen ervoeren een versnelling of juist vertraging van de tijd of hadden gedachten die gigantisch snel door hun hoofd gingen.

Link met slaapstoornis







De deelnemers werd gevraagd gegevens in te vullen over hun sociaal-demografische achtergrond, hun slaapkwaliteit en de bijna-doodervaring. Daardoor ontdekten de wetenschappers dat er een link is tussen de BDE en een slaapstoornis. Het overgrote deel van de mensen die weleens een dergelijke ervaring heeft gehad lijdt namelijk ook aan REM-intrusie.

De REM-slaap wordt ook wel droomslaap genoemd, omdat je in deze fase van de slaapcyclus heel levendige dromen hebt. Bij REM-intrusie begin je meteen te dromen zodra je in slaap valt. Je ervaart dan ook een gevoel van verlamming en hallucinaties.

Verband ≠ oorzaak

“Dit onderzoek bevestigt het vermoeden dat bijna-doodervaringen op de een of andere manier te maken hebben met REM-intrusie”, vertelt professor Daniel Kondziella van de Universiteit van Kopenhagen.

Hij benadrukt wel: “Het vinden van een verband wil niet zeggen dat je ook een oorzaak aantoont. Maar het bewijst wel dat het nuttig is om te achterhalen wat de mechanismen achter REM-intrusie zijn, zodat we bijna-doodervaringen beter kunnen begrijpen.”