Kunnen we binnenkort via een poort naar een parallel universum?

Wordt 2019 het jaar waarin mensen voor het eerst de poort openen naar een andere dimensie? Dit klinkt als de aankondiging van het nieuwe seizoen van ‘Stranger Things’, maar het betreft serieuze wetenschap.

Natuurkundigen van het Oak Ridge National Laboratory in Tennessee hebben technologie ontwikkeld waarmee ze deze zomer gaan testen of er zoiets bestaat als een parallel universum. Dit zou identiek zijn aan het onze, maar dan in spiegelbeeld.







Het klinkt als een knettergek idee, maar het is al veel vaker gesuggereerd door natuurkundigen. Het zou bovendien enkele anomalieën in wetenschappelijk onderzoek kunnen verklaren. Zo was er een studie in de jaren 90 waarbij fysici de tijd opmaten die het neutronendeeltjes kostte om in protonen uiteen te vallen als ze waren verwijderd van een atoomkern.

Twee experimenten

Twee verschillende experimenten zagen de neutronen in verschillende snelheden uiteenvallen in plaats van dat ze verdwenen en in exact hetzelfde tempo in protonen veranderden, zoals verwacht.

Het bestaan van een gespiegelde wereld zou een geloofwaardige verklaring zijn: dat er twee gescheiden neutronenlevens bestaan en dat 1 procent van de neutronen in staat is om de scheidslijn tussen onze realiteit en de gespiegelde wereld over te steken.

In het nieuwe experiment wordt een straal neutronen afgevuurd op een ondoordringbare muur. Aan de andere kant van de muur staat een neutronendetector opgesteld. Normaal gesproken pikt die niets op. Gebeurt dat wel, dan is de theorie dat de neutron door middel van oscillatie door de muur is gegaan naar de spiegelwereld om daarna weer terug te komen in de echte wereld.

“Alleen degenen die kunnen oscilleren en dan terugkomen in ons universum kunnen worden gedetecteerd”, aldus natuurkundige Leah Broussard. “Ik verwacht overigens helemaal niets te meten”, zei ze tegen de New Scientist. Maar áls ze iets oppikt, heeft het grote gevolgen voor ons begrip van de wereld.