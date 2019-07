Op vakantie met de auto? Dit zijn de regels op de buitenlandse wegen

Ga je op vakantie in Europa en met de auto? Dan kan het geen kwaad om op de hoogte te zijn van een aantal nieuwe of verraderlijke verkeersregels in het buitenland.

In Frankrijk hebben ze in het afgelopen jaar op wegen buiten de bebouwde kom met een rijstrook de maximumsnelheid verlaagd tot tachtig kilometer per uur. De Nederlandse ANWB-woordvoerder Annelies Tichelaar waarschuwt voor eenzelfde maatregel in Spanje. “De maximumsnelheid op provinciale wegen in heel Spanje is teruggebracht naar 90 kilometer per uur. Wie zich niet aan de nieuwe snelheidsnorm houdt, riskeert een boete van honderden euro’s.”

Milieuzones







In veel Franse steden, waaronder Parijs, zijn bovendien de milieuzones ingevoerd of uitgebreid. Vakantiegangers die met de auto naar Frankrijk gaan, moeten rekening houden met verscherpte eisen van de milieuzones in Parijs. De bestaande zone is uitgebreid naar de buitenring, de A86. “Veel vakantiegangers komen hier op weg naar het zuiden langs. Hoewel de A86 zelf is uitgezonderd van de milieuzone is het aan te raden om toch een sticker te hebben. Automobilisten verlaten namelijk regelmatig deze snelweg, bijvoorbeeld bij grote drukte als het verkeer wordt omgeleid. Zij komen dan alsnog in de milieuzone terecht.”

Het is sowieso wel een gepuzzel met de milieuzone bij de Franse hoofdstad. „In het centrum worden alleen nog auto’s met een milieusticker 0 tot en met 3 toegelaten (bouwjaar benzineauto’s vanaf 1997 en dieselauto’s vanaf 2006). In de zone daaromheen worden auto’s toegelaten met een sticker van 0 tot en met 4 (bouwjaar benzineauto’s vanaf 1997en voor dieselauto’s vanaf 2001). De nieuwe regels gaan op 1 juli aanstaande in. Er wordt aan iedereen die met de auto of motor naar Frankrijk gaat geadviseerd de Franse milieusticker aan te schaffen. Dat geeft de meeste flexibiliteit in en rond Parijs en in andere Franse steden met een dynamische milieuzone.”

Earfree

in sommige landen moet je ook earfree bellen als je je in het verkeer begeeft. “Zowel in Spanje als Frankrijk geldt dat je niet mag bellen via een koptelefoon of oortjes”, zegt Tichelaar. “Dat geldt niet alleen voor autobestuurders, maar ook als je daar de fiets pakt. Een van mijn collega’s schrok er zelfs van dat dat daar de regel is.” In Bosnië is er zelfs een verbod op oortjes als je over straat loopt en in Servië tijdens het oversteken. In landen als Portugal en Italië mag je alleen bellen in de auto via een speciale headset met één oortje.