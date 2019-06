Met deze tips ga je zonder stress op autovakantie met de kinderen

Ik ga op reis met de wagen en neem mee… de kinderen. Niet altijd vanzelfsprekend, want hoe houd je je kroost tijdens een lange autorit zoet? Lunch Garden reist met je mee en zet enkele tips op een rijtje.

De zomer staat weer voor de deur en dat betekent dat jij eindelijk met je gezin kan genieten van een deugddoende vakantie. Of je nu met de wagen naar het buitenland trekt of binnen de Belgische grenzen blijft, een autovakantie blijft een uitdaging als er jonge kinderen op de achterbank zitten. Hoe zorg je er dan voor dat je zonder stress op je vakantiebestemming geraakt?

Stop regelmatig







Rij niet in één stuk door naar je vakantiebestemming. Dat is zowel voor jou als voor je kinderen nefast. Maak daarom eens een pitstop in één van de 75 restaurants van Lunch Garden. Na een lange autorit mag je jezelf trouwens ook wel verwennen. Ben je bijvoorbeeld fan van de Belgische klassieker mosselen met frietjes? Dan zit je bij Lunch Garden zeker goed om al in vakantiestemming te komen.

Voor maar 13,99 euro kan jij à volonté* smullen van Zeeuwse mosselen met witte wijn of looksaus, op Provençaalse of Thaise wijze of gewoon natuur, terwijl jouw koters hun beentjes strekken in de kids corner en genieten van een ijsje. Op de terugweg van je vakantie voelt dit trouwens al een beetje aan als thuiskomen.

Zorg voor afleiding

Voordat kleine schermpjes populair werden, moesten ouders hun ongeduldige spruiten ook bezig houden. Denk daarom eens aan de volgende spelletjes: zoek naar leuke nummerplaatcombinaties, tel het aantal gele auto’s of speel autobingo.

Je kan ook een speelgoedzak aan de achterkant van de bestuurdersstoel hangen met het favoriete speelgoed van je kinderen. Ze kunnen er makkelijk bij en bergen het weer eenvoudig op, zo wordt jouw auto alvast geen chaotisch attractiepark.

Mocht niks anders meer soelaas brengen om je kinderen rustig te houden, haal dan gerust de tablet boven. Een filmpje houdt je nageslacht ook weer voor anderhalf uur bezig.

Blijf rustig

Helaas zullen er zich op een gegeven moment donderwolken vormen in de wagen en is de kans groot dat de sfeer onder het vriespunt zakt wanneer de verveling toeslaat. Blijf op zulke momenten kalm, zodat je niet helemaal gestresseerd op je vakantiebestemming aankomt of terug thuiskomt van die deugddoende reis.

*Actie geldig na 17u.