Zes Belgen op tien willen meer sporten

We hebben het allemaal ‘druk druk druk’ op het werk, hebben onze handen ook thuis meer dan vol en toch zouden we graag nog wat meer sporten. Door die overvolle agenda komt dat er niet altijd van, maar heel wat Belgen willen zich vaker in het zweet werken. Als we de nieuwe studie van iVox mogen geloven, vindt de Belg drie keer per week sporten ideaal.

Je kent het vast wel. Je hebt net een zware dag op het werk achter de rug en hoewel je je nog zo had voorgenomen om ’s avonds te gaan lopen, besluit je om in plaats daarvan gewoon in de zetel te ploffen. Makkelijker, maar allesbehalve gezonder of productiever. Helaas wijst een nieuw onderzoek van iVox voor deodorantmerk Rexona uit dat maar liefst 84% van de Belgen zich vaak “belemmerd” voelt om te gaan sporten.

Geen tijd, geen fut, geen zin







De resultaten zijn gebaseerd op een rondvraag bij 1.000 landgenoten. 70% van de Belgen zou elke week actief sporten; denk daarbij aan lopen, fitness of intensief wandelen. 33% doet dat minstens drie keer per week, bij 36% beperkt het zich tot een à twee keer. Opvallend is dat vooral mannen en 55-plussers wekelijks drie keer of vaker sporten. Dat staat in schril contrast met 11% van de vrouwen en 12% van de 55-plussers die nooit actief een fysieke inspanning leveren.

Maar waarom sporten sommigen dan niet? Zes op de tien willen drie keer of meer per week actief zijn, 34% neemt genoegen met wat minder. Vooral ons drukke leven blijkt meer sporten in de weg te staan. 84% geeft aan te weinig tijd te hebben. Jongeren willen na een drukke werkdag liefst “gewoon ontspannen”, vrouwen hebben “geen fut” en mannen “geen tijd”. Nochtans hoeft een sportsessie helemaal niet veel tijd te kosten. Zo kan je bijvoorbeeld eens een halfuurtje gaan joggen of in je woonkamer buikspieroefeningen doen. Podcast op en de tijd vliegt zo voorbij!