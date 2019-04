Waarom je tijdens de middagpauze buiten moet sporten

Het is volop lente, dus waarom zou je niet eens samen met je collega’s tijdens de pauze naar buiten trekken? De natuur en gezonde buitenlucht helpen je om je hoofd leeg te maken en energie te tanken. Maar volgens een enquête uit 2018 van onderzoeksbureau Ipsos, in opdracht van Sport Vlaanderen, zijn dat niet de enige redenen waarom Vlamingen graag buiten sporten.

Onze wereld draait maar door. Werkdruk, files, lawaai, toenemende verstedelijking en een overdosis aan digitale informatie zorgen voor stress, burn-out en andere gezondheidsklachten. Nochtans ligt een deel van de oplossing binnen handbereik: de natuur. Natuur verhoogt de kwaliteit van je leefomgeving, doordat ze zorgt voor een betere luchtkwaliteit, minder fijnstof, minder lawaaihinder en zachtere omgevingstemperaturen. Bovendien nodigt natuur uit tot meer bewegen. Als je buiten komt tijdens je middagpauze, maak je extra vitamine D aan door het zonlicht, waardoor je botten versterken en je immuunsysteem verbetert. Frisse lucht helpt ook om je eetlust en slaap te reguleren.

Daardoor leidt bewegen in de natuur op lange termijn tot minder hart- en vaatziekten, minder obesitas en diabetes, een verbeterde weerstand, meer sociaal contact én een goede mentale gezondheid. Volgens het onderzoek van Ipsos sport ongeveer de helft van de Vlamingen (54%) weleens buiten. Wandelen, fietsen en joggen zijn het populairste.

Tot zichzelf komen







We hebben verschillende drijfveren om uit de startblokken te schieten. De belangrijkste reden is tot rust komen. Een kwart van de deelnemers aan de enquête gaf immers aan zich in harmonie te voelen met de natuur en daarom buiten te sporten. Sporten die deze behoefte kunnen vervullen zijn lopen, recreatief fietsen, en zwemmen.

Voor 18% van de Vlamingen is sporten eerder een verplichting. Ze willen op gewicht blijven of afvallen en moeten daarom van zichzelf sporten of van anderen, bijvoorbeeld van de dokter of partner.

Vrijheid

Een derde belangrijke motivatie om te sporten in de natuur is doen wat je wil, wanneer je wil, waar je wil. De natuur biedt daardoor een gevoel van vrijheid. Zo’n 18% van de deelnemers sport in openlucht omdat ze daar plezier uit halen. Lopen, recreatief fietsen en mountainbiken zijn ideaal om de zintuigen te prikkelen.

Energie en afwisseling

Ongeveer 14% wil vooral afwisseling en energie halen uit sporten in de natuur. Ze willen onbekend terrein verkennen en nemen impulsief deel aan sportevenementen.

Kortom, natuur zorgt voor gezonde mensen, op alle vlakken. De arbeidsproductiviteit, de concentratie en de creativiteit van mensen nemen toe en het ziekteverzuim daalt. Volgens het Agentschap Natuur en Bos bespaart de natuur onze samenleving zo jaarlijks miljoenen euro’s aan ziektekosten. Daarom ook dat Sport Vlaanderen inzet op sporten in de natuur via de campagne «Ook buiten beleef je meer!».