Tourcircus start vanavond in Brussel met ploegvoorstelling

De Belgische hoofdstad is vanaf vandaag volledig in de ban van de Grand Départ van de 106de Ronde van Frankrijk. Vanavond worden alle Tourploegen voorgesteld op de Grote Markt in Brussel. Er wordt sterk afgeraden om nog met de wagen naar de hoofdstad af te zakken.

Vandaag, donderdag 4 juli, strijkt het circus van de Tour de France officieel neer in Brussel en is het Fan Park officeel geopend op het De Brouckèreplein in het centrum van de stad. Niet veel later wordt de focus verlegd naar de Grote Markt, want daar starten straks heel wat animaties met dansshows, beatboxers en een BMX-demonstratie.







Het is de voorbode van het eerste hoogtepunt, de ceremonie van de ploegenpresentatie om 17.40 uur. Vooraleer de renners de Grote Markt bereiken maken ze een kort ritje vanaf het Koningsplein en nadien gaan ze nog langs in het Fan Park.

De stilte voor de storm volgt op vrijdag, want dan is enkel het Fan Park open van 11 tot 19 uur.

Openingsrit

Zaterdag begint het drie weken durende wielerfeest dan echt met de openingsrit van de 106de Tour. De renners mogen vanaf 9 uur hun handtekening komen zetten op het podium op het Koningsplein. Om 10 uur vertrekt de reclamekaravaan en om 12 uur is er dan de fictieve start van de rit met start en aankomst in Brussel.

Op zondag neemt de Grand Départ afscheid van Brussel met een ploegentijdrit van 27,6 kilometer doorheen de hoofdstad. De eerste ploeg start om 14.30 uur in de Hertogstraat. De finish ligt op de Eeuwfeestlaan.

Mobiliteit