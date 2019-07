Zet Quentin Tarantino er al na negen films een punt achter?

Tarantino-fans vreesden er al lang voor. Sinds jaar en dag verkondigt Tarantino dat hij er na tien films de brui aan geeft, maar dat zouden er zomaar minder kunnen zijn. Aan de vooravond van de première van ‘Once Upon a Time In Hollywood’ deed de regisseur een interview met GQ Australia, wat leidde tot interessante inzichten.

Met ‘Once Upon a Time In Hollywood’ staat de teller voor Tarantino op negen. Klassiekers als ‘Pulp Fiction’ of ‘Kill Bill’ laten slechts weinigen onberoerd; het is een typisch gevalletje you love it or you hate it. De regisseur verkondigt al een hele tijd dat hij na tien films de handdoek in de ring gooit, waardoor fans angstvallig zaten af te tellen. Volgens die berekening blijft er na ‘Once Upon a Time In Hollywood’ nog één prent over, maar de kans bestaat dat Tarantino zich niet aan zijn woord houdt.

“Hij is doodserieus”







Begin juni vertelde Tarantino nog in een interview met EMPIRE dat het verhaal voor zijn tiende film diep vanbinnen verborgen zat. Fans gingen spontaan fantaseren over een mogelijk plot, maar de Amerikaan blijkt nogal wispelturig. Gisteren publiceerde GQ Australia namelijk een interview waarin te lezen staat dat het doek weleens definitief zou kunnen vallen over zijn filmcarrière. “Als de film goed ontvangen wordt, ga ik misschien niet tot tien. Misschien laat ik het hier gewoon bij. Misschien moet ik stoppen op mijn hoogtepunt, we zullen zien. Maar ik denk dat ik alles uit mijn filmcarrière heb gehaald. Ik zie mezelf wel nog boeken en toneelteksten schrijven, dus ik stop niet met creatief zijn”, aldus Quentin Tarantino in het interview met GQ. Het nieuws wordt ook bevestigd door Brad Pitt, die naast Leonardo DiCaprio schittert in de mogelijk laatste prent van Tarantino: “Hij bluft echt niet. Hij is doodserieus. Gelukkig heeft hij andere plannen en hoeven we niet voor altijd afscheid van hem te nemen.”

Trouwe fans nemen dus beter het zekere voor het onzekere en kunnen zich vanaf 14 augustus naar de bioscoop reppen. ‘Once Upon a Time In Hollywood’ is een ode aan het filmtijdperk dat Tarantino verliefd deed worden op de cinema. Het is zijn meest intieme, meest persoonlijke film tot nog toe en vormt zo wellicht een gepast einde van zijn carrière.