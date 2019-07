Wie dacht dat Sidney van Temptation Island het bont maakte toen hij stoelen in het zwembad kieperde, heeft het mis. Deze vrouw breekt om onverklaarbare redenen een hotel op Ibiza af.

Niemand weet waarom de vrouw zo kwaad is. Al het zwembadmeubilair moet eraan geloven en belandt met veel geweld in het water. Een getuige filmt haar stiekem, terwijl de andere gasten haar vreemd genoeg aanmoedigen. Het is geen verrassing dat de vrouw na haar uitbarsting niet meer welkom was in het hotel.