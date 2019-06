30/6

Midzomerfestival AlbaNova serveert deze zondag oude en nieuwe klassieke muziek in de pittoreske omgeving van de Landcommanderij van Alden Biesen. Zowel jonge als getrainde oren zijn welkom: geniet van concerten in openlucht of in verborgen hoekjes, schuif met het hele gezin aan voor een familievoorstelling of leef je uit met een van de klankinstallaties. Tussen al die hemelse klanken door is het bovendien ook heerlijk luieren in het gras, rustig wandelen over het domein of smakelijk picknicken in de Engelse tuin.

albanovafestival.com