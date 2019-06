FESTIVAL. Couleur Café: Hiphop, reggae en electro troef

Couleur Café opent morgen weer zijn deuren in het groene Ossegempark. De affiche van deze 30ste editie kleurt helemaal urban en electro.

Traditiegetrouw schotelt het Brusselse festival een eclectische mix van hiphop, r&b, reggae, electro en wereldmuziek voor. Met nieuwe ontdekkingen, maar ook met grote kleppers als Lauryn Hill en Sean Paul.

Een van dé hits op Couleur Café is Niveau4, de showcase van jong, Belgisch hiphoptalent. Tijdens de vorige drie edities ontdekten we Coely, Zwangere Guy en Roméo Elvis. Dit jaar staan Miss Angel, Venlo, Jay Mng, Juicy, Commander Spoon, Eleven’, Luie Louis en Echt! op het XXL-menu. Of zoals de organisatoren het zelf zeggen: “Het wordt de grootste, opwindendste en gedurfdste Niveau4-show ooit!” Het concept maakt intussen echt deel uit van het DNA van het festival.

House en techno: de nieuwigheden dit jaar

Couleur Café staat bekend om zijn urban muziekprogrammatie. Dit jaar diversifieert het Brusselse festival zijn affiche nog wat meer. De nieuwe Black Stage verwelkomt vernieuwende beatmakers uit binnen- en buitenland: de Italiaanse clubbaas Alfonso Mauro, de Belgische undergroundhelden Kong & Gratts en Nosedrip, en beatmaster Mehmet Aslan. Zij laten je dansen tot 2u ‘s nachts.

Niet te missen

Vrijdag 28/06: Kokoroko pakt de wei ongetwijfeld in met zijn aanstekelijke afrobeat. De groep bestaat uit acht jonge, supergetalenteerde Londense muzikanten en staat bekend om zijn opzwepende liveshows. Rond 22u staat Sean Paul op het hoofdpodium, de Red Stage. Fyah!!

Zaterdag 29/06: Een klassieker die nooit teleurstelt: Salif Keita, de ‘Golden Voice of Africa’, staat om 19u15 op het hoofdpodium. Meteen daarna (22u) ga je best richting Green Stage, voor een defilé van de toekomst van de Belgische hiphop: Niveau4 XXL. De dancehall van Gentleman sluit de avond af.

Zondag 30/06: De Spaanse zangeres Amparanoia trekt de laatste dag zachtjes op gang met haar zonnige, ritmische muziek en sociaal geëngageerde lyrics. Daarna nemen de vaste waarden het hoofdpodium in: Tiken Jah Fakoly opent het bal, gevolgd door Goran Bregovic, Protoje en Lauryn Hill. Nu nog tijd vinden om te eten…

5.000 kampeerders

De camping aan het Koning Boudewijnstadion wordt weer wat groter en verwelkomt dit jaar 5.000 kampeerders. Ze staat, net als het festival zelf, in het teken van feest, solidariteit en gezelligheid. De camping is uitgerust met schone toiletten en gratis warme douches, en is toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit. Een campingticket is verplicht.

Eten ter plaatse

Wie festival zegt, zegt eten! Elk jaar biedt het festival een uitgebreid menu uit de wereldkeuken. En het spoort elke stand aan om zijn ingrediënten rechtstreeks van een bioboerderij te kopen. Elke stand moet ook minstens twee vegetarische gerechten aanbieden. Vorig jaar was één op de drie geserveerde gerechten veggie, en de organisatie hoopt op nog meer dit jaar. Enkele stands worden trouwens opengehouden door verenigingen die sociale, culturele en educatieve projecten in ontwikkelingslanden of niet-bevoorrechte groepen in België ondersteunen.

(cg)