Rock Werchter schiet op gang onder stralend zonnetje

Enkele uren geleden hebben de organisatoren van Rock Werchter de festivaldeuren geopend voor de 45ste editie van het vierdaagse festival. Headliners op de zonoverladen eerste festivaldag zijn P!nk, Bastille en Elbow. Zwangere Guy mocht om 13 uur in The Barn de spits afbijten.

“De instroom van festivalgangers verloopt momenteel nog steeds zeer rustig en zonder noemenswaardige verkeersproblemen. In Wijgmaal (Leuven) is er wel een ophaalbrug over de Vaart stuk. Een aantal fans van P!nk komt mogelijk pas later afgezakt naar Werchter.







Mede omdat de Hive-campings van de organisatoren reeds woensdag de deuren openden, bevinden zich momenteel naar schatting reeds zo’n 25.000 kampeerders in Werchter. “Afgelopen nacht waren er geen problemen. Er worden vandaag zo’n 80.000 festivalgangers verwacht”, aldus burgemeester Jelle Wouters (CD&V) van Rotselaar.

Zalige temperaturen

Er staat in Werchter een stralende zon met een aangename temperatuur van 21°. De komende uren en dagen worden echter temperaturen voorspeld van 27° tot 33°. Vooral zaterdag wordt bloedheet. De organisatoren hebben enkele dagen geleden een hitteplan afgekondigd waarbij op verschillende plaatsen gratis drinkwater wordt aangeboden.

Er zijn ook verfrissingspunten en vernevelingssystemen. Festivalgangers mogen voor het eerst zelf een drinkbus meebrengen. Een team deelt gratis zonnecrème uit. In de tenten met randpodia werd een koelingssysteem geplaatst.

Processierups

Er kwam al gauw een kink in de kabel toen een processierups werd aangetroffen in verschillende eiken. Het gaat om de bomen bij het podium The Barn. Een deel van het terrein werd meteen ontruimd en afgesloten. De brandweer probeert de rups nu te verwijderen.