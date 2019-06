Kylie Jenner overweegt bedrijf te verkopen voor immens bedrag

Realityster Kylie Jenner onderhandelt momenteel over de verkoop van een meerderheidsaandeel in haar cosmeticabedrijf Kylie Cosmetics. Als de deal doorgaat, zou het haar een bedrag van omgerekend 530 miljoen euro opleveren. De jongste telg van de Kardashian-clan was al de jongste selfmade miljardair ooit.

De zaken gaan goed voor Kylie Jenner. Kylie Cosmetics, het cosmeticabedrijf van de realityster, is gewild goed op de markt. Volgens het magazine WWD zou het grote Coty Inc. 51% van de aandelen van de onderneming willen overnemen. Dat zou Kylie, die de overige 49% behoudt, zo’n 530 miljoen euro kunnen opleveren. De waarde van Kylie Cosmetics wordt geschat op 796 miljoen euro.

Allesbehalve klaar met ondernemen







Voorlopig houden zowel de jongste telg van de Kardashian-clan en Coty Inc. de lippen stijf op elkaar, maar WWD meldt dat de twee partijen dichtbij een overeenkomst zijn. Ondertussen blijft Kylie haar zaken nog uitbreiden. Onlangs bracht ze met Kylie Skin een reeks betaalbare huidverzorgingsproducten uit. De 21-jarige businessvrouw plant ook nog een lijn van haarproducten, verzorgingsproducten voor baby’s en kledij voor baby’s.

Jenner werd door het zakenblad Forbes in maart uitgeroepen tot de jongste selfmade miljardair ooit. Met haar 21 jaar nam ze het record af van mede-oprichter van Facebook Mark Zuckerberg die in 2008 op 23 jarige leeftijd het getal van 1 miljard dollar bereikte. Daarvoor stond het op naam van Bill Gates, de man achter Microsoft, die in 1987 op 31 jaar de mijlpaal overschreed.