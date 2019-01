Justin Bieber wil op vakantie met Kylie Jenner

Wie haar volgt op Instagram, is het waarschijnlijk al gewaar geworden: Kylie Jenner geniet van een deugddoende vakantie. Niet alleen wij, maar ook Justin Bieber is jaloers en onderneemt actie.

De tijd vliegt voorbij: het dochtertje van Kylie Jenner is alweer bijna één jaar oud en dat moet gevierd worden. Samen met dochtertje Stormi, haar vriend Travis Scott en beste vriendin Jordyn Woods is ze naar een paradijselijke locatie gevlogen. Daar hebben ze hun intrek genomen in een luxevilla. In vergelijking met het door Siberische temperaturen geteisterde België, ziet het er daar niet slecht uit.

Droomvakantie







Het viertal is dus lekker aan het genieten van een welverdiende vakantie. Geheel in matchende outfits vertoeven ze aan het zwembad. Kylie Jenner is gelukkig zo goed ons proleten te laten meegenieten door regelmatig de mooiste foto’s op haar Instagram te delen.

Voir cette publication sur Instagram MY GIRLS💚🍀 Une publication partagée par Kylie (@kyliejenner) le 18 Janv. 2019 à 10 :30 PST



JB ziet het ook wel zitten

We moeten eerlijk toegeven dat we een beetje jaloers zijn, maar gelukkig zijn we niet de enigen. Ook Justin Bieber had graag onder een palmboom willen liggen. Onder een van de vakantiekiekjes laat de zanger weten dat hij een bezoekje wil brengen met zijn vrouwtje Hailey Baldwin.

Kylie kon er wel om lachen en liet hem weten dat hij de volgende keer zeker welkom is: “Loll you love birds can come next time.” Dat heeft Justin dus goed voor elkaar.