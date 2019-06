Je kan nu zelf een glazen iglo in je tuin zetten om naar de sterrenhemel te staren

Steeds meer bestemmingen pakken uit met bijzondere slaapplaatsen. Zo kan je bijvoorbeeld in een boomhut, een roulotte of een boot logeren. Ook glazen iglo’s worden steeds populairder, maar de prijs blijft vaak een minpuntje. Gelukkig kan je nu ook zelf zo’n glazen iglo bestellen en in je tuin zetten. Ideaal om in de zomer ‘buiten’ te slapen.

Je hoeft niet altijd ver weg te gaan om een vakantiegevoel te creëren. Een staycation dichtbij huis is soms al genoeg om tot rust te komen. En dichtbij huis kan je vanaf nu wel heel letterlijk nemen, want met een glazen iglo in je tuin wil je nergens anders meer naartoe.

Zomersalon







Serres kan je al langer online bestellen en in je tuin in elkaar steken, maar die zijn meestal nogal praktisch van aard. Wil je een echt zomers paradijsje creëren, dan kan je beter een glazen iglo bestellen. Bol.com verkoopt er nu eentje die je makkelijk zelf bouwt. Jammer genoeg moet je daar wel 895 euro voor neertellen, maar dan heb je ook wat. Wat dacht je van een zomersalon? Of een paradijsje voor je tropische kamerplanten? Of, nog beter, een zomerse slaapplek waar je ’s nachts van de sterren kan genieten? De mogelijkheden zijn eindeloos. Heb je er zelf niet zoveel geld voor over, dan kan je natuurlijk ook altijd vragen aan je vrienden en familie of ze willen bijleggen voor je verjaardag. Plezier gegarandeerd!