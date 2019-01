Vijf goede reisvoornemens voor 2019

Heb jij al een lijstje met goede voornemens gemaakt? Wacht nog even, misschien biedt dit artikel inspiratie. We reizen met z’n allen heel wat af, maar vaak denken we niet echt na over hoe we reizen. Vandaar vijf goede reisvoornemens om in 2019 eens te overwegen.

1. Soloreis

Ben je een fervent reiziger, maar ben je nog nooit in je eentje vertrokken? Wellicht is 2019 het jaar om daar verandering in te brengen. Soloreizen lijkt eng en is het aanvankelijk ook een beetje. Toch loont het de moeite om te proberen, want tijdens zo’n reis leer je jezelf kennen. Je leert om alleen te zijn met jezelf, iets wat velen niet gewend zijn. Veel kans dat je jezelf tegenkomt op zo’n tripje, maar het heeft ook veel goede kanten. Geen geruzie over de dagplanning, je doet gewoon waar je zelf zin in hebt. En vrienden maken is heel wat makkelijker als je niet in je eigen vriendencocon zit.

2. Verdiep jezelf in de cultuur







Elk land heeft z’n eigen cultuur en vaak doen we niet de moeite om die te leren kennen. Terwijl net dat een grote meerwaarde geeft aan reizen. In een ver land ervaar je waarschijnlijk al sneller een cultuurschok, maar ook dichtbij zijn er heel wat interessante verschillen waar te nemen. Let op de kleine dingen en sluit je niet af. Geur, kleur, gewoontes… Houd je ogen open en je zal leuk verrast worden. Probeer ook om niet altijd in de toeristenbuurt rond te lopen of te logeren, maar ook eens in een meer lokale wijk. Bovendien is dat vaak goedkoper en heel wat authentieker.

3. Ontdek een nieuwe bestemming

Parijs, Londen, Barcelona… Het lijstje aan populaire vakantiebestemmingen is lang en met reden. Ook al is Parijs je lievelingsstad en ben je er het liefst elke week, probeer dit jaar eens een nieuwe bestemming uit. Dat kan dichtbij of veraf, bekend of onbekend zijn. Doe wat onderzoek op voorhand en kies een stad of land uit waar je je toe aangetrokken voelt. Wie weet heb je er weer een lievelingsbestemming bij.

4. Ontspan

We hebben al snel de neiging om onze dagen helemaal vol te plannen op vakantie, vooral op stedentrip. Elke ongebruikte minuut is verloren tijd, toch? Bedenk je dat je op vakantie bent en dat die toch hoofdzakelijk dient om te ontspannen. Het heeft weinig zin om vermoeider te zijn na dan voor je tripje. Bovendien zorgt een te straks schema ervoor dat er geen tijd is voor verrassing. Weinig kans dat je een verborgen pareltje tegenkomt als je op drie uur tijd en het Vaticaan en het Colosseum wil zien. Hetzelfde geldt trouwens voor je vertrek. Zorg ervoor dat je alle onvervangbare dingen hebt ingepakt, maar stress niet over de rest. Wedden dat ze op de plaats van bestemming ook shampoo verkopen?

5. Reis bewuster

Een puntje dat wellicht niet zo aangenaam is om over na te denken, maar toch niet mocht ontbreken in de lijst. Reizen is nu eenmaal niet zo goed voor het milieu. Natuurlijk betekent dat niet dat je plots thuis moet blijven, maar er zijn wel een aantal dingen die je kan doen. Reis bijvoorbeeld met de trein in plaats van het vliegtuig voor reizen dichtbij of om je te verplaatsen ter plaatse. Neem je toch het vliegtuig, dan zijn er online heel wat initiatieven te vinden om je CO2-uitstoot te compenseren. Ook de impact van toerisme op de lokale bevolking mag niet onderschat worden, massatoerisme vormt steeds meer een probleem. Probeer daarom ook eens alternatieve bestemmingen uit en gedraag je zoveel mogelijk als een local om overlast te verhinderen.