Tanja Dexters woedend na arrestatie: “De wereld is gek geworden!”

Voormalig Miss België Tanja Dexters (42) is na verhoor in een drugsonderzoek weer vrijgelaten. Ze is niet te spreken over de gang van zaken.

Dinsdagochtend viel de politie binnen in enkele filialen van garage Peeters in Herentals waarvan de vriend van Tanja Dexters de eigenaar is. Er werden ook huiszoekingen gedaan bij haar vriend en haar zus, allemaal in het kader van een onderzoek naar verdovende middelen. Dexters werd vervolgens samen met haar vriend opgepakt en verhoord. Ze werden nadien weer vrijgelaten.

Jaloerse roddels







Dexters vindt het onbegrijpelijk dat de politie meegegaan is in roddelverhalen en vervolgens met veel machtsvertoon te werk ging. Ze ventileerde haar woede op Instagram. “Inval en arrestatie op basis van jaloerse roddels! Ik herhaal, op basis van roddels! De wereld is gek geworden. Laat mensen die gelukkig zijn met rust. Ga op zoek naar je eigen geluk i.p.v. dat van anderen kapot te maken. Zielige wereld. Gelukkig waren de kinderen niet thuis (co-ouderschap)”.

Besef eens dat wij ook een leven hebben, imago, kinderen, werk, mensen tewerkstellen (die ook een gezin hebben!) Wat een cinema allemaal voor helemaal niets. Bedankt! En dan maar weer wachten op de volgende cinema. Ben benieuwd wie er weer met een fantastisch scenario komt”, klinkt het.

Reputatie geschaad

In een antwoord op een reactie van een volger betreurt ze het feit dat mensen van slechte wil zomaar een telefoontje naar de politie kunnen plegen om andere mensen te pesten. “Niet normaal toch dat je vandaag gewoon wat telefoontjes kan doen om iemand te pesten. De pers schrijft maar wat neer wat een zeveraar aan de telefoon zegt of de politie doet 7 huiszoekingen waarvoor misschien 70 agenten nodig zijn (daar betalen wij voor, lieve mensen) en niets vinden. Mijn familie lastigvallen met drugshonden. Hallo! Reputatie schaden van mensen die hard willen werken. Eerlijk geld verdienen en het goed voorhebben met iedereen. Waarom willen mensen anderen pijn doen? Waar zit de goedheid nog?”, zucht ze.