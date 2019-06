Tanja Dexters en vriend opgepakt in drugsonderzoek

Voormalig Miss België Tanja Dexters en haar vriend zijn opgepakt bij huiszoekingen in een drugsonderzoek. Die vonden plaats in garage Peeters in Herentals waarvan de vriend van Dexters de eigenaar is.

Dinsdagmorgen vond in enkele filialen van garage Peeters in Herentals een grootschalige politieactie plaats in het kader van een onderzoek naar verdovende middelen. In totaal werden er zeven huiszoekingen gedaan, bij onder meer Kia, Land Rover en Jaguar.

Ook in privéwoning







Vijf mensen werden opgepakt voor verhoor, onder wie Tanja Dexters (42) en haar vriend Michael Peeters (40), de eigenaar van de garage. De politie zou ook binnengevallen zijn in zijn privéwoning.

De actie werd uitgevoerd door een veertigtal politiemensen en daarbij zijn vijf drughonden ingezet. Drie auto’s zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. Na de verhoren zal de onderzoeksrechter beslissen of er mensen worden voorgeleid.

Vluchtmisdrijf

Enkele maanden geleden kwamen Dexters en Peeters nog in opspraak toen ze met hun gloednieuwe Jaguar tegen een voorligger knalden op de E313 in Olen. Na een felle discussie met de inzittenden van het betrokken voertuig, maakten Dexters en Peeters zich uit de voeten voor de politie aanwezig was.