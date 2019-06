Wie geeft deze honden een nieuwe thuis?

Cybele (refnr 15638)

Ik ben een van de vele Galgo’s die in Spanje op het einde van het jachtseizoen werd gedumpt. En dan had ik nog geluk dat ik niet in een dodingsstation terechtkwam. Ik ben een rustige, elegante, sociale dame, lief en knuffelig en vriend met iedereen! Waar staat mijn mandje op mij te wachten?

