Wie biedt deze honden een nieuwe thuis?

Door familiale omstandigheden waar ikzelf niets kan aan doen, zoek ik een nieuwe thuis. Ik heb een hartje van goud, ik vloei over van vriendschap. Ik begroet je enorm enthousiast en beweeg dan heel mijn lijfje. Een hok ben ik heel goed gewoon. Het is de ideale oplossing als ik even alleen moet blijven. In de tuin zit ik enorm graag. Je kan met mij kennismaken bij mijn opvanggezin in België.

Cereza (refnr 15843) Ik ben een rustig en vriendelijk hondje, en heb al heel mijn leven nestjes geworpen. Dit is nu achter de rug, en ik zoek een vriendelijk baasje, dat mij liefde, een warm mandje en een dagelijks wandelingetje geeft. Katten vind ik minder leuk, maar hey, niemand is perfect!