Ronnie Flex legt optreden stil na bierdouche: “Ben geen voetbalveld”

Een optreden van Ronnie Flex in het Nederlandse plaatsje Bedum is afgelopen weekend geëindigd in een fiasco. De rapper stormde het podium af nadat iemand bier over hem gooide.

Eén van de bezoekers was alles behalve blij met de maatregel die Ronnie na de bierdouche nam. “Ik ben zojuist gestraft door één persoon die een druppeltje bier over Ronnie Flex gooit, waarna meneer gelijk vertrekt. Hallo geld, doei geld”, aldus de bezoeker van het feest.

Sorry but not sorry… ik ben een hele vader met een kind.. ga geen ene miezerige ziel bier over mij laten gooien, ben een artiest geen fokking voetbal veld 😘 https://t.co/YWqaaKBV2X — Ronell Plasschaert (@RonnieFlex2907) 24 juin 2019



Mocht de fan Ronnie een schuldgevoel aan willen praten: dat is niet gelukt. De rapper reageert: “Sorry but not sorry… Ik ben een hele vader met een kind. Ga geen ene miezerige ziel bier over mij laten gooien. Ben een artiest, geen fokking voetbalveld.”

Later keerde hij wel nog op zijn stappen terug.



Overigens heeft de familie die mij geboekt heeft heel veel verdriet gehad ervan en dat raakte me zo dat ik volgend jaar gratis weer kom proberen… en ik doe dat allen voor die kinderen niet voor die losgeslagen gekken met een rare hobby https://t.co/2UQ9G3yC5f — Ronell Plasschaert (@RonnieFlex2907) June 24, 2019