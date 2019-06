Huisdieren hebben nu hun eigen ‘Facebook’

De stoutste dromen van alle huisdierenbaasjes worden eindelijk werkelijkheid. Honden, katten, lama’s en konijnen krijgen steeds meer aandacht op sociale media – soms zelfs een beetje te veel. Maar het mag dan ook niet verbazen dat er nu eindelijk een ‘Facebook’ voor dieren bestaat, waar je ongegeneerd cute foto’s van je lieveling kan delen.

Scroll enkele minuten door Facebook of Instagram en je ziet het meteen: mensen houden van dieren. Soms zelfs meer dan van andere mensen. En soms is de katten- en hondenspam zo overdreven dat je er een beetje boos van wordt. Gelukkig is er goed nieuws, want Mopets is een sociaal mediaplatform speciaal gericht op huisdier(baasjes).

Praktisch en cute







Dat betekent dat we vanaf nu alle schattige dierenfoto’s op een platform kunnen verzamelen en dus niet langer verplicht zijn om ons persoonlijke Facebookprofiel ermee vol te stouwen. Ben je dus wel toe aan een opkikker, dan weet je waar je vanaf nu terecht kan. Maar Mopets wil meer zijn dan een website vol schattige foto’s. Daarom namen de oprichters contact op met dierenspecialisten allerhande: opvoeders, dierenartsen, trimmers, fokkers… Zij zullen al je vragen over je huisdier meteen beantwoorden. Zo wil de website de referentie worden voor informatie omtrent huisdieren en ook echt van nut zijn voor dierenbaasjes. Al zullen velen zich waarschijnlijk beperken tot het bekijken van alle cute kiekjes, maar dat is ook oké.